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Kocaeli’de kimya fabrikasında yangın çıktı
Bilinmeyen bir nedenle sabah saatlerinde kimya fabrikasında yangın çıktı. Alevlere çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale edilirken, ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.
- 20.06.2022 - 10:52
- Güncelleme : 20.06.2022 - 11:34
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan kimya fabrikalarından birinden, sabah saatlerinde dumanlar yükseldi.
Atabay Kimya ilaç fabrikası olduğu belirlenen fabrikada çıkan yangına, sanayi bölgesindeki itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri de müdahale etti.
Yangının çıkış nedeni belirsiz
Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ederken, ölü veya yaralının olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni, belirsizliğini koruyor.
Kocaeli’de kimya fabrikasında yangın çıktı VİDEO