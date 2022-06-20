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Kocaeli’de kimya fabrikasında yangın çıktı

Kocaeli’de kimya fabrikasında yangın çıktı

Bilinmeyen bir nedenle sabah saatlerinde kimya fabrikasında yangın çıktı. Alevlere çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale edilirken, ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.