Petrol
112.12
-0.88%
Euro
18.2303
0.25%
Dolar
17.3288
0.02%
Altın
1.025
0.04%
Borsa
2535
0.08%
Bitcoin
357.250
9.74%
BTXN Coin
8.37
14.34%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Kocaeli’de kimya fabrikasında yangın çıktı

    Bilinmeyen bir nedenle sabah saatlerinde kimya fabrikasında yangın çıktı. Alevlere çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale edilirken, ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.
    • 20.06.2022 - 10:52
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 11:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli’de kimya fabrikasında yangın çıktı

    Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan kimya fabrikalarından birinden, sabah saatlerinde dumanlar yükseldi.

    Atabay Kimya ilaç fabrikası olduğu belirlenen fabrikada çıkan yangına, sanayi bölgesindeki itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri de müdahale etti.

    Yangının çıkış nedeni belirsiz

    Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ederken, ölü veya yaralının olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni, belirsizliğini koruyor.

    Kocaeli’de kimya fabrikasında yangın çıktı VİDEO

    Kocaeli’de kimya fabrikasında yangın çıktı #1

    Kocaeli’de kimya fabrikasında yangın çıktı #2

    Kocaeli’de kimya fabrikasında yangın çıktı #3


    İlginizi Çekebilir

    Malatya'da şarampole uçan araçta 2'si ağır 6 yaralı
    3. Sayfa

    Malatya'da şarampole uçan araçta 2'si ağır 6 yaralı

    Adana'da miras tartışması: Eski kayınpeder, gelinini öldürdü
    3. Sayfa

    Adana'da miras tartışması: Eski kayınpeder, gelinini öldürdü

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Görüş Bildir