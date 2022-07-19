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    Kocaeli'de kızına cinsel saldırıda bulunan sanığa 27 yıl hapis talebi

    Kocaeli'de öz kızına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen sanık, savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, "Olay günü kızım alkollüydü, ayrıca uyuşturucu da içmişti" dedi.
    • 19.07.2022 - 11:56
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    Kocaeli'de kızına cinsel saldırıda bulunan sanığa 27 yıl hapis talebi

    Kocaeli'de 2020 yılının ağustos ayında İzmit'te İddiaya göre, 56 yaşındaki E.T., 24 yaşındaki kızı D.S.'ye araç içerisinde cinsel saldırı gerçekleştirdi.

    D.S.'nin babasını şikayet etmesi üzerine gözaltına alınan E.T., ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Hakkında "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan dava açılan sanığın, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi.

    "İfadeleri gerçek dışı, olay günü sarhoştu"

    Sanık avukatı salonda hazır bulunurken, tutuklu sanık E.T. SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen E.T., "Kızımın ifadeleri gerçek dışıdır. Madem öyle bir şey oldu neden olay günü şikayetçi olmadı da sonradan şikayetçi oldu. Olay günü kızım alkollüydü, ayrıca uyuşturucu da içmişti. Ben evliliğimin çok uzun bir kısmını işim dolayısıyla yurt dışında geçiriyorum. Evde olmadığım halde nasıl böyle bir suçu işlemiş olabilirim. Tahliye ve beraatimi istiyorum" dedi.

    27 yıl hapis talebi

    İHA'nın aktardığına göre mütalaasını mahkemeye sunan cumhuriyet savcısı Aydın Can, sanığın 27 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

    Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

    Kocaeli de kızına cinsel saldırıda bulunan sanığa 27 yıl hapis talebi #1


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