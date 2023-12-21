Kocaeli'de korkunç anlar! 35 aracın camını tek tek kırdı... Elindeki taşla sırasıyla 35 aracın camını kıran şüpheli saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, araçlarını gören sürücüler ise neye uğradığını şaşırdı.

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İHA

Kocaeli İzmit'te herkesi şaşkınlığa düşüren bir olay meydana geldi.

Karabaş Mahallesi sahil kenarında bulunan bir otoparkta henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs, gözüne kestirdiği araçların camını kırdı.

Aracını park eden sürücü, bir süre sonra geri döndüğünde gördüğü manzara karşısında hayrete düştü.

Kendi otomobiliyle birlikte birçok aracın ön ve arka camının kırılmış olduğunu gören sürücü, polis ekiplerine haber verdi.

35 araç pert oldu

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı tespitlerde 35 aracın kimisinin ön, kimisinin ise arka camının taşla kırıldığını tespit etti.

O anlar ise saniye saniye şehir kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin otoparkta geldiği, bir süre gezindiği ve araçları gözüne kestirdiği görüldü.

Görüntüde, şahsın yanında bulunan taşı çıkartarak camlara fırlattığı, sırayla birçok otomobile bu şekilde zarar verdiği anlar kaydedildi. Aynı zamanda şüphelinin camları kırdıktan sonra otoparktan ayrıldığı anlar da görüntüde yer aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)