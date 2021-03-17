Kocaeli’de müezzini öldüren zanlıya 11 yıl 7 ay hapis

Sokak ortasında eşini darbetmesine engel olmak isteyen müezzini bıçaklayarak öldüren katil zanlısı, 11 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

31 Mayıs 2019 gecesi Kocaeli’nin İzmit ilçesi Fevziye Camii yakınlarında caminin müezzini Mübarek Bağcıer, yeğeninin kocası Jiyan Ejderoğlu tarafından sokak ortasından darbedildiğini görünce araya girmeye çalıştı.

Bu esnada Bağcıer ve Ejderoğlu arasında tartışma çıktı.

BACAĞINDAN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi ile Ejderoğlu, yanında getirdiği bıçakla Bağcıer'i bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, müezzin Bağcıer'i hastaneye kaldırdı.

3 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Bağcıer, tedavisinin 3’üncü gününde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ejderoğlu ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' ve 'tehdit' suçundan Jiyan Ejderoğlu'nun, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi.

"BEN SADECE KENDİMİ SAVUNDUM"

Duruşma salonunda Jiyan Ejderoğlunun eski eşi Yonca Bağcıer, kayınvalidesi Vildan Bağcıer, taraf avukatları ve sanık Jiyan Ejderoğlu yer aldı. Mahkeme heyeti tarafından söz verilen Ejderoğlu, "Benim kimseyi öldürmek gibi bir amacım yoktu. Mübarek benden sonra olay yerine geldi. Pişmanım, ben sadece kendimi savundum." dedi.

"ARAYA GİRMESE JİYAN BENİ ÖLDÜRECEK"

Olay tarihinden önce tehdit edildiklerini söyleyen Vildan Bağcıer, "Olay tarihinde Mübarek araya girmese Jiyan beni öldürecek, bir kadın cinayeti daha meydana gelecekti." diye konuştu.

"11 YIL 7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI"

Mahkeme heyeti, sanık Mübarek Ejderoğlu hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 10 yıl 6 ay hapis cezasına, Yonca ve Vildan Bağcıer'e 'tehdit' suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.