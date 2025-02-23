Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Kocaelinin Gölcük ilçesinde bir spor kulübü lokalinde farklı okey masalarında oturan 2 kişi arasında yanlış anlaşılmaya dayalı tartışma çıktı.

İsminin Salih Ç. olduğu öğrenilen şahıs, okey puanıyla dalga geçildiğini düşündüğü arkadaşı Mehmet Ş. ile tartışmaya başladı.

Lokalde başlayan tartışma dışarı taşındı.

MERMİ KAFASINI SIYIRDI

Tartışmanın alevlenmesi ile Salih Ç. tabancasını çıkarırken, bir vatandaş ise eliyle silaha müdahale etti.

Tabancadan çıkan kurşun, o sırada kavgayı ayırmaya çalışan Yaşar K. isimli lokal çalışanının kafasını sıyırdı.

Salih Ç. olay yerinden kaçarken, hafif yaralanan Yaşar K. ise hastaneye kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde iki kişinin bağırarak tartıştığı duyulurken, bir süre sonra silah sesi geliyor.

"EYVAH EYVAH"

Lokalde bulunanlar paniklerken bir kişinin, "Eyvah eyvah" diye bağırdığı duyuluyor.

Polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.