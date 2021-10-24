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    Kocaeli'de otobanda paten yolculuğu kazayla bitti

    Trafiğe çıkan patenli genç o anları telefonuyla çekmeye çalışırken düşüp bariyerlere çarptı.
    • İHA
    • 24.10.2021 - 13:13
    • Güncelleme : 24.10.2021 - 14:06
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    Kocaeli'de otobanda paten yolculuğu kazayla bitti

    Kocaeli D-100 Karayolu Ankara istikametinde bir arkadaşıyla birlikte trafikte pateniyle seyir halinde olan genç, o anları cep telefonuyla kaydetmek istedi.

    YOLU ÇEKERKEN DÜŞTÜ

    Bir süre izlediği yolu çeken genç, daha sonra arkasına dönünce olanlar oldu. Arkasına döndükten hemen sonra düşen genç bariyere çarptı.

    Kendi düşüş anını kaydeden genç patenci, ayağa kalkınca gülmeye başladı.

    Kocaeli'de otobanda paten yolculuğu kazayla bitti ViDEO

    Kocaeli de otobanda paten yolculuğu kazayla bitti #1

    Kocaeli de otobanda paten yolculuğu kazayla bitti #2

    Kocaeli de otobanda paten yolculuğu kazayla bitti #3

    Kocaeli de otobanda paten yolculuğu kazayla bitti #4

    Kocaeli de otobanda paten yolculuğu kazayla bitti #5

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