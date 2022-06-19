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    Kocaeli'de otobüsü gelin arabasına çevirdiler

    Düğününde şoförü olduğu halk otobüsünü gelin arabası yapan Hüsnü Tan, "Farklılık olmasını istedim" diyerek dünya evine girdi.
    • 19.06.2022 - 10:08
    • Güncelleme : 19.06.2022 - 11:29
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    Kocaeli'de otobüsü gelin arabasına çevirdiler

    Kocaeli'de özel halk otobüsü şoförlüğü yapan Hüsnü Tan, Ebru Duysak ile evlenip düğün yapma kararı aldı.

    Otobüsü gelin arabasına dönüştürdüler

    Hüsnü Tan, düğünlerinde şoförü olduğu halk otobüsünü gelin arabasına dönüştürmeye karar verdi.

    Otobüsle şehir turu yaptılar

    Halk otobüsünü gelin arabası yapma hayali gerçeğe dönüşern Tan, süslediği otobüsle gelini evinden alarak, şehir turu yaptı.

    Kocaeli'de otobüsü gelin arabasına çevirdiler ViDEO

    Kocaeli de otobüsü gelin arabasına çevirdiler #1

    İHA'nın haberine göre; mutlulukları yüzlerinden okunan çift, renkli görüntülere sahne olan şehir turunun ardından düğün salonuna gitti.

    "Farklılık olmasını istedim"

    Yaklaşık 15 yıldır şoförlük yaptığını söyleyen Tan, "Düğünümde böyle bir şey yapma hayalim vardı. Bu hayalimi eşime anlattım, kendisi de kabul etti. Otobüsümü süsledim ve gelini almaya geldim. Farklılık olmasını istedim." dedi.

    "Bizim için de farklı bir durum oldu, mutluyuz"

    Eşini kıramadığını söyleyen Ebru Duysak ise "Eşim böyle bir şey teklif edince kıramadım ve kabul ettim. Bizim için de farklı bir durum oldu, mutluyuz." diye konuştu.

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