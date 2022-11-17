Kocaeli'de rögar kapağı üzerine bırakılan çanta fünyeyle patlatıldı

İzmit’te kaldırımda bulunan rögar kapağına bırakılan kadın çantası, bomba imha uzmanı polis tarafından fünye ile patlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde saat 17.30 sıralarında Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Çocuk Parkı yakınlarında kaldırımın üzerindeki rögar kapağında sahipsiz bir kadın çantası olduğunu görenler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tedbir amaçlı çantanın bulunduğu yerdeki cadde ile sokakları araç ve yaya trafiğine kapattı.

Çanta boş çıktı

Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan çanta boş çıktı.

DHA'nın aktardığına göre polis, olayla ilgili inceleme başlattı.