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    Kocaeli'de sahur sonrası uyuyan, yatağında çocuk ölü bulundu

    Körfez ilçesinde üç çocuğuyla sahur yapan aile, sabah kalktığında 10 yaşındaki oğullarını yatağında hareketsiz buldu. Ekiplerce öldüğü belirlenen çocuğun kalp krizi geçirdiği düşünülüyor.
    • İHA
    • 03.04.2022 - 12:57
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    Kocaeli'de sahur sonrası uyuyan, yatağında çocuk ölü bulundu

    Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Turan ve Himail Durmuş çifti, üç çocuğuyla sahura kalktı.

    Sahurun ardından sabah uyanan aile, oğulları Muhammed Durmuş'u (10) hareketsiz halde buldu.

    YATAĞINDA CAN VERDİĞİ BELİRLENDİ

    Oğullarının durumundan endişe duyan aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunudu.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk kontrolünde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

    KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

    Kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülen Muhammed Durmuş’un cenazesi, otopsi için Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kocaeli de sahur sonrası uyuyan, yatağında çocuk ölü bulundu #1


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