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- Kocaeli'de Sefo'nun konserinde yumruklar havada uçuştu
Kocaeli'de Sefo'nun konserinde yumruklar havada uçuştu
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Sefo'nun konserinde gençler arasında kavga çıktı. Kavga anları ve yaşanan izdiham kameralara yansırken, bir hayranı da Sefo'ya sarılabilmek için kendisini sahneye attı.
- 31.07.2022 - 16:20
- Güncelleme : 31.07.2022 - 16:29
Rapçi Sefo, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde konser verdi.
Yarımca Sahili'nde düzenlenen konsere binlerce genç katıldı.
Tartışma kavgaya dönüştü
Konser sırasında henüz belirlenmeyen bir sebeple gençler arasında tartışma çıktı.
Büyüyen tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlileri gençleri ayırabilmek için yoğun çaba sarf etti.
Hayranı Sefo'ya sarılmabilmek için sahneye atladı
Bir hayranı ise Sefo'ya sarılabilmek için kendisini sahneye attı.
Genç, Sefo'nun yanına gidemeden güvenlik görevlileri tarafından sahneden indirildi.
Kocaeli'de Sefo'nun konserinde yumruklar havada uçuştu VİDEO
Polis ekipleri müdahale etmek zorunda kaldı
İHA'nın aktardığına göre gençler arasındaki gerginlik, konserin bitmesiyle birlikte dışarıya taşındı.
Olay, polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.