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Kocaeli'de Sefo'nun konserinde yumruklar havada uçuştu

Kocaeli'de Sefo'nun konserinde yumruklar havada uçuştu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Sefo'nun konserinde gençler arasında kavga çıktı. Kavga anları ve yaşanan izdiham kameralara yansırken, bir hayranı da Sefo'ya sarılabilmek için kendisini sahneye attı.