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    Kocaeli'de Sefo'nun konserinde yumruklar havada uçuştu

    Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Sefo'nun konserinde gençler arasında kavga çıktı. Kavga anları ve yaşanan izdiham kameralara yansırken, bir hayranı da Sefo'ya sarılabilmek için kendisini sahneye attı.
    • 31.07.2022 - 16:20
    • Güncelleme : 31.07.2022 - 16:29
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    Kocaeli'de Sefo'nun konserinde yumruklar havada uçuştu

    Rapçi Sefo, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde konser verdi.

    Yarımca Sahili'nde düzenlenen konsere binlerce genç katıldı.

    Tartışma kavgaya dönüştü

    Konser sırasında henüz belirlenmeyen bir sebeple gençler arasında tartışma çıktı.

    Büyüyen tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlileri gençleri ayırabilmek için yoğun çaba sarf etti.

    Hayranı Sefo'ya sarılmabilmek için sahneye atladı

    Bir hayranı ise Sefo'ya sarılabilmek için kendisini sahneye attı.

    Genç, Sefo'nun yanına gidemeden güvenlik görevlileri tarafından sahneden indirildi.

    Kocaeli'de Sefo'nun konserinde yumruklar havada uçuştu VİDEO

    Kocaeli de Sefo nun konserinde yumruklar havada uçuştu #1

    Polis ekipleri müdahale etmek zorunda kaldı

    İHA'nın aktardığına göre gençler arasındaki gerginlik, konserin bitmesiyle birlikte dışarıya taşındı.

    Olay, polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

    Kocaeli de Sefo nun konserinde yumruklar havada uçuştu #2

    Kocaeli de Sefo nun konserinde yumruklar havada uçuştu #3

    Kocaeli de Sefo nun konserinde yumruklar havada uçuştu #4


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