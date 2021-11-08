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    Kocaeli'de şehit mezarına PKK yazan şüpheli tutuklandı

    Şehit Emre Kaan Arlı'nın mezarına ‘PKK’ yazıp, fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 08.11.2021 - 15:43
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 16:36
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    Kocaeli'de şehit mezarına PKK yazan şüpheli tutuklandı

    2015 yılında Siirt'te hain terör saldırısı sonrasında şehit düşen Derinceli Jandarma Er Emre Kaan Arlı'nın, Körfez Şehitler Mezarlığı'ndaki kabrinin başına giden şüpheli, ağza alınmayacak küfürler etti.

    Şüpheli, sonrasında Arlı’nın mezarının üzerine 'PKK' yazdı.

    EKİPLER, HEMEN BULDU

    Bu anları sosyal medyadan paylaşan şüpheliye, çok sayıda tepki geldi.

    Görüntüler üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

    Kocaeli'de şehit mezarına PKK yazan şüpheli tutuklandı ViDEO

    Kocaeli de şehit mezarına PKK yazan şüpheli tutuklandı #1

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheli, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

    Mahkemeye çıkarılan ismi açıklanmayan şüpheli, terör örgütü propagandası ve şehit mezarına saygısızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kocaeli de şehit mezarına PKK yazan şüpheli tutuklandı #2

    Kocaeli de şehit mezarına PKK yazan şüpheli tutuklandı #3

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