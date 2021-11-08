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- Kocaeli'de şehit mezarına PKK yazan şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de şehit mezarına PKK yazan şüpheli tutuklandı
- DHA
- 08.11.2021 - 15:43
- Güncelleme : 08.11.2021 - 16:36
2015 yılında Siirt'te hain terör saldırısı sonrasında şehit düşen Derinceli Jandarma Er Emre Kaan Arlı'nın, Körfez Şehitler Mezarlığı'ndaki kabrinin başına giden şüpheli, ağza alınmayacak küfürler etti.
Şüpheli, sonrasında Arlı’nın mezarının üzerine 'PKK' yazdı.
EKİPLER, HEMEN BULDU
Bu anları sosyal medyadan paylaşan şüpheliye, çok sayıda tepki geldi.
Görüntüler üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
Kocaeli'de şehit mezarına PKK yazan şüpheli tutuklandı ViDEO
TUTUKLANDI
Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheli, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan ismi açıklanmayan şüpheli, terör örgütü propagandası ve şehit mezarına saygısızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.