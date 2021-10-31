Kışlık hazırlık için vatandaşlar, semt pazarına akın etti. Vatandaşlardan Latife Ulukaya, tezgahtaki fiyatlara ilişkin, “Eski dönemlere baktığımda şükrediyorum.” dedi.

Kocaeli’de semt pazarı, kışlık hazırlık yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Bazı vatandaşlar tezgahlara yansıyan fiyatları normal bulurken, bazıları ise pahalılıktan yakındı.

Pazar esnafı ise zincir marketlerdeki fiyatların çok pahalı olduğunu belirterek bunlara rağmen insanların marketlerden alışveriş yapmasından dert yandı.

“PAZARDAKİ FİYATLAR SAKIZ PARASI”

Pazar tezgahlarındaki fiyatların marketlere göre daha uygun olduğunu belirten pazarcı esnafı Ali Bal, "Fiyatlar, ürün bollaştıkça düşüyor. Pazardaki fiyatlar sakız parası. Ama vatandaşlar pazar fiyatlarını pahalı buluyor. Örneğin limon toptan aldığınız zaman 3 lira, pazarda 4 liradan satılıyor. Marketlerde ise 8 lira." dedi.

Kocaeli’de semt pazarına yoğun ilgi ViDEO

“5 LİRAYA SATTIĞIM ÜZÜMÜ MARKETTE 11 LİRAYA ALDIM”

Kış mevsimi yaklaştıkça fiyatların yükselmeye başladığını söyleyen pazarcı esnafı Erdal Gün ise şu sözleri kaydetti:

"Şu anda fiyatlar çok yüksek değil, marketlere göre daha iyi. Geçtiğimiz günlerde evime misafir geldi. Markete gidip misafirime ikram etmek için üzüm aldım. 5 liraya sattığım ürünü markette 11 liraya aldım.





“PAZAR FİYATLARI İLE MARKET ARASINDA CİDDİ FARK VAR”

Pazarlar ile marketler arasında bazı ürünlerde yarı yarıya fark var. Mesela bazen pazar kurulacağı zaman marketler ‘halk günü’ yapıyor. Bazı ürünleri ucuza satıyorlar. Onun dışında sebze ve meyve fiyatları marketlere yüksek. Salatalık pazarda 3.50-4 lira arası. Domates 5-6 lira arası. Ama markette 9-10 lira. Pazar fiyatları ile market arasında ciddi fark var.”

“ESKİ DÖNEMLERE BAKTIĞIMDA ŞÜKREDİYORUM”

Pazar alışverişini yapan Latife Ulukaya da fiyatlardan memnun olduğunu kaydederek şu açıklamalarda bulundu:

“Pazarda her bütçeye uygun ürün var, alım gücü de var. Ben insanların, 'açız' diye bağırdıklarıma inanmıyorum. Çünkü insanların ellerinde son model telefonları var, birbirleri ile ‘benim arabam onunkinden daha üstün olsun’ diye yarışıyorlarsa ben buna inanmam. Biz kötü dönemlerde yaşadık. Elbette ki bazı sıkıntılar olacak ama bunlar da geçecek inşallah. Ben eski dönemlere baktığımda her zaman şükrediyorum.





“1 KİLO YAĞ ALAMAYIP GERİ DÖNDÜĞÜMÜZÜ BİLİYORUM”

Allah’a şükür pazara geliyoruz, alıyoruz, gidiyoruz, idare ediyoruz. Ben 1 kilo yağ için kuyruğa girdiğimizi, alamayıp geri döndüğümüzü biliyorum. Evet, fahiş fiyatlar da var. İnşallah bunlar kontrol altına alınacak.”