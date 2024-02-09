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Kocaeli'de servis şoförünü başından vurup teslim oldu

Kocaeli'de servis şoförünü başından vurup teslim oldu Körfez ilçesinde servis otobüsü şoförü, aracın tekerlek jantını takmak istediği esnada bir şahıs tarafından başından vurularak öldürüldü. Olayı gerçekleştiren şüpheli polis karakoluna giderek teslim oldu.