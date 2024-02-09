Kocaeli'de servis şoförünü başından vurup teslim oldu

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde, bir fabrikanın servis otobüsünü kullanan Yılmaz Sınırkan (48) kullandığı 41 P 1710 plakalı servis otobüsünü tamirci önünde durdurarak ön sol lastiğin jant kapağını takmak istedi.
Koşarak gelen eli silahlı kişi tarafından vuruldu
Bagajdan aldığı jantı takmak için eğilen Sınırkan, koşarak gelen bir şüphelinin tabancalı saldırısına uğradı.
Başına tek el ateş edilen Sınırkan, işçilerin gözü önünde kanlar içinde yerde yığıldı.
Şüpheli koşarak uzaklaşırken, işçiler panikle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
Hastanede kurtarılamadı
İhbar üzerinde adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yılmaz Sınırkan, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Sınırkan hayatını kaybetti.
Saldırgan teslim oldu
Olayı gerçekleştiren Ş.A.'nın, polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış