Kocaeli'de tartıştığı kiracısını bacağından vurdu Körfez ilçesinde iş yeri sahibi, tartıştığı kiracısını tabanca ile bacağından yaraladı.

İHA

Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Hamit Kaplan Caddesi'nde bulunan iş yerinin sahibi Z.T., kiracısı S.Y. ile görüşmek üzere adrese geldi.

Tartıştığı kiracısını vurdu

İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Z.T., kiracısına tabanca ile ateş etti. Bacağından vurulan S.Y. kanlar içinde yere yığıldı, Z.T. ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırgan ev sahibi gözaltında

S.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Z.T. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sahte içki imalathanesi olduğu için mühürlenmişti

Öte yandan, eskiden bir kargo şirketinin depo olarak kullandığı iş yerine geçtiğimiz ocak ayında baskın yapılmış ve sahte içki imalathanesi olarak kullanıldığı için mühürlenmişti. Aynı iş yerinde bu kez 14 Şubat'ta yangın çıkmış ve maddi hasar oluşmuştu

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)