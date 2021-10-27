Dilovası ilçesinde un yüklü tıra arkadan çarpan kamyonet sürücüsü araçta sıkıştı. Kaza sonrası ekipler tarafından kurtarılarak, hastaneye götürülen kişinin durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde kan donduran bir kaza gerçekleşti.

TEM Otoyolu İstanbul istikametinde, İsmail Y. idaresindeki kapalı kasa nakliyat kamyoneti, önünde seyreden Lokman Y. idaresindeki un yüklü tıra çarptı.

ÇOK SAYIDA EKİP GELDİ

Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 90 metre sürüklenen kamyonetin, sürücüsü parçalanan şoför kabininde sıkışarak yaralandı. kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EKİPLER, SÜRÜCÜYÜ KURTARDI

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, şoför kabininde sıkışan sürücüyü kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, daha sona ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'de tıra arkadan çarpan, kamyonet sürücüsü kabinde sıkıştı VİDEO

