Kocaeli'de tırın altına girip metrelerce sürüklendi: 1 ölü 2 yaralı

Kocaeli'de korkunç kaza can aldı...
İzmit ilçesinde İstanbul yönünde seyir halinde olan Orkun Uslu yönetimindeki otomobil, aynı yönde giden Muhammet Akbaş idaresindeki tıra çarptı.
Tırın altına girip sürüklendi
Çarpmanın etkisiyle tırın altına giren otomobil yaklaşık 30 metre sürüklendi.
Otomobilin hurdaya dönüştüğü kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Sıkıştıkları yerden çıkarıldılar
İtfaiye ekipleri, tavanı yırtılarak açılan otomobilde bulunan sürücü Uslu ile yolcular Serdar Küçük ve arka koltukta oturan Salih Çil’i sıkıştıkları yerden çıkardı.
Hastaneye kaldırıldı
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Küçük’ün yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan Uslu ile Çil, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Küçük’ün cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Yol kısa süreliğine geçişe kapandı
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde bir şerit trafiğe kapanırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı.
Polis ekipleri kullanılamaz hale gelen otomobil üzerinde inceleme yaptı.
Araçta içki şişeleri bulundu
Ekiplerin çalışmalarında, araç içerisinde boş içki şişeleri buldu.
Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından otoyolda trafik akışı normale döndü.
Polis ekipleri, tır sürücüsü Muhammet Akbaş’ı ifadesini almak üzere karakola götürdü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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