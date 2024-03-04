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Kocaeli'de tırın altına girip metrelerce sürüklendi: 1 ölü 2 yaralı

Kocaeli'de tırın altına girip metrelerce sürüklendi: 1 ölü 2 yaralı Seyir halindeki aracın altına girerek metrelerce sürüklenen araç hurdaya dönerken kazada otomobilin içinde bulunan 2 kişi yaralandı, 1 kişi ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.