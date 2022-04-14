Kocaeli'de tonlarca hayvan dışkısı sahile vurdu

Hayvan dışkılarının yarattığı kötü kokuyu duyan vatandaşlar mide bulandıran sahil şeridini terk ederken, belediye ekipleri temizlik çalışmaları için harekete geçti.

Kocaeli'nin Gölcük ve Başiskele ilçesinin üst kısımlarında bulunan hayvan çiftliklerinden dereye bırakılan tonlarca hayvan pisliği, müsilaj sebebiyle günlerce can çekişen Marmara Denizi'ne kadar geldi.

İHA'nın haberine göre; sabah saatlerinde Gölcük ilçesinde bulunan Kavaklı sahiline gelen vatandaşlar, şerit boyunca hayvan dışkısı olduğunu fark ederek durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bildirdi.

Ağır koku üzerine temizlik çalışmaları başlatıldı

Belediye ekipleri, ağır kokusuyla mide bulandıran tonlarca hayvan dışkısını sahilden çıkarmak için çalışma başlattı. İş makinesiyle sahile giren ekipler, kepçe yardımıyla hayvan pisliğini kamyon kasasına doldurdu.

Ekiplerin sahildeki çalışmaları sürerken, pisliklerin Başiskele ve Gölcük ilçesindeki hayvan çiftliklerinden Kavaklı sahiline akan Beyoğlu Deresi’ne bırakıldığı, dereden de sahile vurduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

"Tonlarca hayvan pisliği var"

Sahile balık tutmaya geldiğini söyleyen Muhammet Özel, "Dereye hayvan pisliği dökülmüş. Ağır bir tezek kokusu var. Belediyede yoğun bir çalışma içerisinde, inşallah kısa sürede temizlenir. Sahilde tonlarca hayvan pisliği olduğu tahmin ediliyor." dedi.

"Kötü koku müthiş derecede"

Gezintiye çıkmak için sahil şeridini tercih ettiğini belirten Adil Özdemir ise, "Sahilde ağır bir koku var, hayvan pisliklerini gördüm. Hayvan pislikleri sahil şeridini komple kaplamış. Herhalde tonlarca hayvan pisliği var. Nasıl geldi bilemiyorum ama komple sahil şeridini kaplamış. Koku da müthiş derecede fazla. Bunu yapmış olanlar da çevreyi katletmişler, gördüğüm manzara bu. Belediye ekipleri çalışıyor. Sahili temizlemeye başlamışlar. Kamyon kamyon götürüyorlar, herhalde burada tonlarca hayvan pisliği var." ifadelerini kullandı.