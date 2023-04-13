Kocaeli'de trafikte kalp krizi geçiren adam aracı durdurarak kurtuldu

DHA
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sabah saatlerinde D-100 kara yolunda 58 yaşındaki Hidayet Solak, 06 CAG 768 plakalı otomobiliyle giderken kalp krizi geçirdi.
Durumu fark eden Solak, aracını yolun ortasında bırakıp diğer sürücülerden yardım istedi.
Sürücüler, Hidayet Solak’ın otomobilini yol kenarına çekip, sağlık ekiplerine haber verdi.
Hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, Hidayet Solak’a ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansa aldı.
Hidayet Solak’ın yolda kalbi durdu.
Tedaviye alındı
Sağlık ekibinin kalp masajı yapıp, yeniden kalbini çalıştırdığı Hidayet Solak, Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.