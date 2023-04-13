Kocaeli'de trafikte kalp krizi geçiren adam aracı durdurarak kurtuldu
DHA

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sabah saatlerinde D-100 kara yolunda 58 yaşındaki Hidayet Solak, 06 CAG 768 plakalı otomobiliyle giderken krizi geçirdi.

Durumu fark eden Solak, aracını yolun ortasında bırakıp diğer sürücülerden yardım istedi.

Sürücüler, Hidayet Solak’ın otomobilini yol kenarına çekip, sağlık ekiplerine haber verdi.

Hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, Hidayet Solak’a ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansa aldı.

Hidayet Solak’ın yolda kalbi durdu.

Tedaviye alındı

Sağlık ekibinin kalp masajı yapıp, yeniden kalbini çalıştırdığı Hidayet Solak, Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Direksiyonda kalp krizi geçirdi, aracını yol ortasında durdurup yardım istedi #1
Direksiyonda kalp krizi geçirdi, aracını yol ortasında durdurup yardım istedi #2
Direksiyonda kalp krizi geçirdi, aracını yol ortasında durdurup yardım istedi #3
Direksiyonda kalp krizi geçirdi, aracını yol ortasında durdurup yardım istedi #4