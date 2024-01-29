Kocaeli'de uçuruma yuvarlanan vinç yüklü kamyon paramparça oldu: 1 ölü

Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı İlimtepe Hacıosman Mahallesi'nde 25 yaşındaki Metehan Şahin, sanayiye gitmek üzere vinç yüklü kamyon ile yola çıktı.
Araç, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazanın şiddetiyle kamyon paramparça oldu, Metehan Şahin ise araçta sıkıştı.
Ekipler sevk edildi
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, genç adamı sıkıştığı yerden kurtarabilmek için çalışma başlattı.
Hayatını kaybetti
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinde Şahin'in hayatını kaybettiği tespit edildi.
Metehan Şahin'in cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde bulunduğu yerden çıkarıldı.
Öte yandan, aynı bölgede sık sık kazaların yaşandığı da öğrenildi.
Soruşturma başlatıldı
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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