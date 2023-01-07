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    Kocaeli’de valizinde sahte altınlarla kuyumcularda gezen şüpheli yakalandı

    Kuyumcuları gezip elindeki valizde bulunan sahte altınlarla dolandırmaya çalışan A.M. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. A.M.’nin yakalanma anları, kameraya yansıdı.
    • 07.01.2023 - 12:41
    • Güncelleme : 07.01.2023 - 13:12
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    Kocaeli’de valizinde sahte altınlarla kuyumcularda gezen şüpheli yakalandı

    Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, sahte altınlarla kuyumcuları dolandırmak isteyen şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.

    Kuyumcuları gezerek valizindeki sahte altınları satmak isteyen A.M., takibe alındı.

    DHA’nın haberine göre; şahıs, dün öğle saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ndeki kuyumcuları gezdiği sırada polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    Yakalanma anı kamerada

    Şüphelinin yakalanma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

    Gözaltına alınan A.M., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

    Kocaeli’de valizinde sahte altınlarla kuyumcularda gezen şüpheli yakalandı VİDEO

    Kocaeli’de valizinde sahte altınlarla kuyumcularda gezen şüpheli yakalandı #1

    Kocaeli’de valizinde sahte altınlarla kuyumcularda gezen şüpheli yakalandı #2

    Kocaeli’de valizinde sahte altınlarla kuyumcularda gezen şüpheli yakalandı #3

    Kocaeli’de valizinde sahte altınlarla kuyumcularda gezen şüpheli yakalandı #4


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