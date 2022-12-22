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    Kocaeli'de viyadükten düşen genç kız defnedildi

    Köprü altında ölü bulunan 13 yaşındaki genç, son yolculuğuna uğurlandı.
    • 22.12.2022 - 17:30
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 17:46
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    Kocaeli'de viyadükten düşen genç kız defnedildi

    Kocaeli’nin Derince ilçesinde dün akşam saatlerinde vatandaşlar, Cımbızdere Viyadüğü köprü altında yerde hareketsiz şekilde yatan şahsı gördü.

    Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kimliği tespit edildi

    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kız çocuğu hayatını kaybetti.

    Polis ekiplerince yapılan incelemede, kızın 13 yaşında Gökçe Ergen olduğu tespit edildi.

    Ceset, cenaze nakil aracına alınmasının ardından morga götürüldü.

    Kocaeli de viyadükten düşen genç kız defnedildi #1

    Son yolculuğuna uğurlandı

    Tamamlanan otopsinin ardından Ergen’in cansız bedeni, ailesine teslim edildi.

    Derince Cımbızlar Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan namazın ardından Gökçe’nin cenazesi, İstanbul Çekmeköy Yukarı Baklacı Mezarlığı’nda defnedilmek üzere yola çıktı.

    Babasının cezaevinde olduğu öğrenildi

    İHA'nın haberine göre, Gökçe Ergen’in Derince’de bulunan 15. Kolordu Ortaokulu’nda öğrenci olduğu, bir süredir de babasının cezaevinde olduğu öğrenildi.

    Kocaeli de viyadükten düşen genç kız defnedildi #2

    Kocaeli de viyadükten düşen genç kız defnedildi #3


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