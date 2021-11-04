Kocaeli'de zihinsel engelliyi öldüren alkollülere 10'ar yıl hapis

Alkol aldıkları sırada parkta tartıştıkları zihinsel engelli bireyi darbederek öldüren 3 şahıstan 2'sine 10'ar yıl hapis cezası verildi. Sanıklardan biri beraat etti.

2018 yılında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kuruçeşme Fatih Mahallesi’nde zihinsel engelli olduğu öğrenilen 49 yaşındaki Faruk Aydaş, çocuk parkında dolaşmaya çıktı.

Bu sırada Aydaş, parkta alkol aldıkları öne sürülen 18 yaşından küçük 3 kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışma sonrası 3 şüpheli, kendilerine cinsel organını gösterdiğini iddia ettikleri Aydaş’ı darbederek olay yerinden kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Aydaş, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aydaş, hastanede 22 gün süren tedavisi sonrasında yaşamını yitirdi.

TUTUKSUZ YARGILANDILAR

Olaya karıştığı belirlenen Efecan Ö., Sezgin D. ve Gürkan V., polis ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemleri sonrası 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

2 SANIĞA AYRI AYRI 10 YIL CEZA VERİLDİ

"Kasten öldürme" suçundan yargılanan sanıkların duruşması, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşma salonunda taraf avukatları, dava sürecinde tutuklanan sanıklar Efecan Ö. ve Sezgin D. hazır bulundu. Son sözleri sorulan tutuklu sanıklar suçsuz olduklarını ifade ederek, beraatlerini istedi.

1 KİŞİ BERAAT ETTİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, ilk haksız eylemin kim tarafından meydana getirildiği tespit edilemediğinden tutuklular Efecan Ö. ve Sezgin D. hakkında 'haksız tahrik indirimi uygulanmasına' karar vererek, sanıkların ayrı ayrı 10 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmalarını hükmetti. Heyet, tutuksuz sanık Gürkan K.'nin ise Faruk Aydaş'ı öldürdüğüne dair herhangi bir delil bulunmadığından beraatine karar verdi.



