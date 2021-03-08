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    Kocaeli'deki adam, tıra tutunarak yolculuk yaptı

    Cep telefonu kamerasına yansıyan bir görüntüde, vatandaşın tır dorsesine tutunarak yolculuk yapmaya çalıştığı görüldü.
    • İHA
    • 08.03.2021 - 11:20
    • Güncelleme : 08.03.2021 - 11:28
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    Kocaeli'deki adam, tıra tutunarak yolculuk yaptı

    Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Sarımeşe Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi’nde seyir halinde olan bir tırın dorsesinin arka kapısına tutunan bir şahıs, bu şekilde yolculuk etmeye başladı.

    Hızla giden tırın arkasında tutunan şahıs, daha sonra yavaşlayan tırdan inmeye çalıştı.

    O ANLAR KAMERADA

    Tırın hızlanması ile yola inemeyen şahıs, daha sonra tekrar tırın üzerine çıktı. O anlar ise duruma tepki gösteren başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

    ÖLÜME DAVETİYE ÇIKARDI

    Görüntülerde, şahsın hızla ilerleyen tırın arkasına tutunduğu görülüyor. Şahıs, yavaşlayan tırdan inmeye çalışıyor. Yola inemeyen şahıs, bir daha tırın dorsesinde tutunduğu yere çıkarak ölüme davetiye çıkarttığı yolculuğuna devam ediyor. Şahsı görüntüleyen vatandaş ise, "Evet akılı taşımacılığı görüyorsunuz." diyerek tepki gösteriyor.

    Kocaeli'deki adam, tıra tutunarak yolculuk yaptı VİDEO


    Kocaeli deki adam, tıra tutunarak yolculuk yaptı #1

    Kocaeli deki adam, tıra tutunarak yolculuk yaptı #2

    Kocaeli deki adam, tıra tutunarak yolculuk yaptı #3

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