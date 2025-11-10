Kocaeli'deki yangında ölen işçilerden geriye 2 ay önce halay çektikleri anlar kaldı

- Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir parfüm tesisinde çıkan yangında 6 işçi hayatını kaybetti.
- Yangında ölen işçilerin yaklaşık 2 ay önce bir arkadaşlarının düğünü için düzenlenen eğlencede halay çektikleri görüntüler ortaya çıktı.
- Faciadan sağ kurtulan Ayfer Aras, o anlara ait görüntüleri gösterirken duygusal anlar yaşadı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşanan faciaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan tesiste cumartesi sabah saat 09.00 sıralarında çıkan yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Gikan ve Hanım Gülek'in (52) hayatını kaybetti; 1'i ağır 7 kişi de yaralanmıştı.
GERİYE O GÖRÜNTÜLER KALDI
Hayatını kaybeden işçilerden geriye, tesiste yaklaşık 2 ay önce çekilen eğlence videoları kaldı.
İşçilerin, düğünü olacak bir arkadaşlarını kutlamak için tesiste eğlence düzenlediği öğrenildi.
GÜLÜP HALAY ÇEKMİŞLER
Görüntülerde, faciada ölen Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Nisa Taşdemir, Cansu Esatoğlu, Esma Gikan ve Hanım Gülek'in de aralarında bulunduğu kadınların güldükleri ve halay çektikleri anlar yer aldı.
Faciadan yaralı kurtulan Ayfer Aras, o anlara ait videoları gösterirken gözyaşlarına hakim olamadı.