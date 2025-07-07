Kocaeli'den çınardan kopan dal can aldı

Dün saat 14.30 sıralarında Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Yalı Mahallesi Saniye Altun Caddesi'nde meydana geldi. Anıt ağaç statüsündeki büyük bir çınarın üst kısmından kopan dal, altındaki üç kişinin üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve Gölcük Arama Kurtarma Ekibi (GESOTİM) sevk edildi. Ekipler, dalın altında kalan yaralıları kısa sürede kurtararak hastaneye sevk etti.

Yaralılardan 29 yaşındaki matematik öğretmeni Erdem Ulak, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, devasa dalın düşüş anı ve çevredekilerin panikle yardıma koştuğu anlar saniye saniye kaydedildi.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Genç öğretmenin cenazesi, işlemlerin ardından memleketi Karabük’ün Safranbolu ilçesine getirildi. Safranbolu Ulu Cami'de kılınan ikindi namazının ardından Ulak, dualarla aile mezarlığında toprağa verildi.

İzmit Yenimahalle Ortaokulu Müdürü Ahmet Batmaz, Ulak’ın vefat haberini büyük üzüntüyle karşıladıklarını belirterek, onun örnek bir öğretmen olduğunu ifade etti.

Cenazeye Ulak’ın ailesi, yakınları, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.