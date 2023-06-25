Kocaeli'nde icradan aldıkları arsanın sahibi tüfekle saldırdı Başiskele'de icradan aldıkları arsayı yerinde görmeye giden 3 kişi arsanın eski sahibinin saldırısına uğradı.

İHA

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Kullar Yakacık Mahallesi Beray Sokak'taki bir arsada meydana gelen olayda, C.M., S.Y. ve R.E., icradan satın aldıkları arsayı yerinde görmek için sokağa geldi.

Arsanın eski sahibi olduğu öğrenilen A.Ç. de yerin hala kendisine ait olduğunu söyleyerek tüfekle ateş etti.

Saçmalardan biri C.M.'nin ayak bileğine isabet etti, S.Y. ve R.E. de olayı ufak sıyrıklarla atlattı. A.Ç. ise olay yerinden kaçtı.

Hastaneye kaldırıldılar

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. C.M., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

S.Y. ve R.E.'nin ise kendi imkanlarıyla hastaneye gittikleri öğrenildi. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği noktada incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.