Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında muvazzafların da bulunduğu 20 zanlıdan 15'i yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu mahrem abi ve imamlar tarafından ardışık arandıkları tespit edilen 4'ü muvazzaf asker, biri ihraç edilen askeri personel, 3'ü emekli askeri personel, biri istifa eden askeri personel, 11'i askeri öğrencilikten ayrılan olmak üzere toplam 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 5 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda zanlılardan 15'i yakalandı. Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.