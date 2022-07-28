Haberler

3. Sayfa Haberleri

Konya'da 16 yaşındaki çocuk sigara tartışmasında babasını öldürdü

Konya'da 16 yaşındaki çocuk sigara tartışmasında babasını öldürdü

Babasının sigara uyarılarına öfkelenen genç çocuk, yanındaki silahla 3 el ateş ederek babasının ölümüne neden oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.