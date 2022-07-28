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- Konya'da 16 yaşındaki çocuk sigara tartışmasında babasını öldürdü
Konya'da 16 yaşındaki çocuk sigara tartışmasında babasını öldürdü
Babasının sigara uyarılarına öfkelenen genç çocuk, yanındaki silahla 3 el ateş ederek babasının ölümüne neden oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- 28.07.2022 - 08:42
- Güncelleme : 28.07.2022 - 09:28
Konya'nın Karatay ilçesinde yaşayan Ahmet Bıyıklı, 16 yaşındaki oğlu A.E.B.'nin sigara içtiğini öğrendi.
Bunun üzerine oğluyla konuşma yaparak sigara konusunda uyarmak isteyen baba, öfkeli oğlu tarafından silahla vuruldu.
3 el ateş sesini duyan ev halkı ve komşularının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
İlk müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Bıyıklı, ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan baba, hayatını kaybetti.
Soruşturma başlatıldı
Öte yandan olayın ardından kaçan A.E.B. ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
İHA'nın aktarımına göre; A.E.B., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.