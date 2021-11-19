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    Konya’da 40 yıl hapisle aranan hükümlü, arkadaşının evinde yakalandı

    'Silahlı yağma' suçundan yargılandığı davada 40 yıl hapis cezası kesinleşen ve yakalama kararı çıkarılan zanlı, saklandığı arkadaşının evinde yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 19.11.2021 - 12:05
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    Konya’da 40 yıl hapisle aranan hükümlü, arkadaşının evinde yakalandı

    Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2015 yılında ‘birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma’ suçundan yargılandığı davada aldığı 40 yıl hapis cezası kesinleşen Y.D.'nin (46) yakalanması için çalışma başlattı.

    ARKADAŞININ EVİNDE BULUNDU

    Kendi ikamet adresine rastlanılmayan Y.D.'nin, Ulubey Mahallesi'ndeki arkadaşının evinde saklandığı tespit edildi.

    TUTUKLANDI

    Y.D., adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Konya’da 40 yıl hapisle aranan hükümlü, arkadaşının evinde yakalandı #1

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