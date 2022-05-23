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Konya'da 800 yıllık hanın bahçesinde drift yaptı

Konya'da 800 yıllık hanın bahçesinde drift yaptı

Zazadın Han'ın bahçesinde bir otomobil sürücüsü, ziyaretçilerin de bulunduğu alanda drift yaptı. O anlar hanın güvenlik kameralarına yansıdı.