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    Konya'da 800 yıllık hanın bahçesinde drift yaptı

    Zazadın Han'ın bahçesinde bir otomobil sürücüsü, ziyaretçilerin de bulunduğu alanda drift yaptı. O anlar hanın güvenlik kameralarına yansıdı.
    • 23.05.2022 - 16:03
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 16:28
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    Konya'da 800 yıllık hanın bahçesinde drift yaptı

    Konya’nın Selçuklu ilçesindeki 800 yıllık Zazadın Hanı’nın bahçesine dün akşam saatlerinde otomobiliyle gelen kimliği belirsiz sürücü, ziyaretçilerin de bulunduğu alanda drift yaptı.

    Bu anlar bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

    Tozu dumana kattı

    Onu izleyenlere aldırış etmeyen sürücünün tozu dumana kattığı görüldü.

    DHA’nın haberine göre sürücü, driftin ardından bölgeden uzaklaştı…

    Konya'da 800 yıllık hanın bahçesinde drift yaptı VİDEO

    Konya da 800 yıllık hanın bahçesinde drift yaptı #1

    Konya da 800 yıllık hanın bahçesinde drift yaptı #2


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