Konya'da 9 yaşındaki çocuk, tabancayla oynarken amcasını öldürdü Karatay ilçesinde babasının temizleyip masanın üzerine bıraktığı tabancayı alıp oynayan 9 yaşındaki Ş.U., kazara tetiğe dokununca 47 yaşındaki amcası İzzet U.'yu vurdu. Göğsünden yaralanan İzzet U., kurtarılamadı.

DHA

Konya'nın Karatay ilçesi Sultan Mesut Mahallesi Beykoz Sokak'ta tek katlı müstakil evde Ş.U., babası Kurtuluş U.’nun temizleyip masanın üzerine bıraktığı tabancayı alarak oynamaya başladı.

Bu sırada Ş.U.'nun kazara tetiğine dokunduğu tabanca ateş aldı, mermi, odadaki amcası İzzet U.'nun göğsüne isabet etti.

Ekipler sevk edildi

Aile üyelerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kurtarılamadı

İzzet U. sağlık ekibinin tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Soruşturma sürüyor

Ş.U. ve babası Kurtuluş U., ifadelerinin alınması için polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)