Konya'da beynine pıhtı atan 10 yaşındaki çocuk öldü

İHA

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Zehra Sare Burçak, parkta arkadaşlarıyla oynadığı sırada fenalaşarak bayıldı.

Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, beynine pıhtı attığı belirlenince Konya'ya sevk edildi.

Konya Numune Hastanesi'nde günlerdir tedavisi devam eden Burçak'tan 17 gün sonra acı haber geldi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ali Rıza Celeboğlu İlkokulu'nda 4. sınıfta öğrenim gören Zehra Sare Burçak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çocuğun cenazesi, bugün getirildiği Beyşehir'de öğle vakti Merkez Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazını müteakip Beyşehir Kabristanı'nda gözyaşları ve dualar eşliğinde defnedildi.

GÖZYAŞLARINA BOĞDULAR

Üçpınar Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olarak görev yapan Yavuz Burçak'ın kızı olan Zehra Sare'nin vefatı, başta ailesi ve yakın arkadaşları olmak üzere Milli Eğitim camiası mensuplarını, Beyşehir'de acı haberi alan sevenlerini, herkesi yasa ve üzüntüye boğdu.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Zehra Sare'ye Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına taziyede bulundu.