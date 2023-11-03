Konya’da bir baba, 17 yaşındaki kızını ‘satılık’ diyerek paylaştı 4 yıl önce sosyal medyada kızını paylaşarak, 'Bu kız satılıktır' yazan babanın geçen yıl da 250 lira fiyat verdiği ortaya çıktı. Adam, "Benim kızım 250 kayme" ifadelerini kullandı.

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DHA

Sosyal medya, bir süredir kızını 'satılık' ilanıyla paylaşan babayı konuşuyor.

Konya'da yaşadıkları sırada tanışan 17 yaşındaki O.K. (17) ile D.K.'nin, ailelerinin onayıyla 3 Ağustos'ta resmi nikahları kıyıldı.

Damat tarafı, bu süreçte kızın babasına 250 bin lira başlık parası verdi. Damadın memleketi Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yapacakları düğün için hazırlıklara başlandı.

Düğünün 2'nci günü kız tarafı, takı töreninin ardından yakınlarının öldüğünü söyleyip, Konya'ya dönmek istedi.

Altın kavgası

Kız tarafının aceleci tavırlarından şüphelenen damadın ailesi, gelinin takılarını bırakarak dönmelerini istedi.

Bunun üzerine taraflar arasında arbede çıktı. Damadın ailesi, düğünde takılan altınların bir kısmını geri aldı, bir kısmı ise gelinin üzerinde kaldı.

İfadesini değiştirdi

Düğünü terk edip, ailesiyle Susurluk'taki akrabalarının yanına giden gelin D.K., bir gün sonra eşi O.K.'ye dönerek, ailesinin daha önce de kendisini başkalarıyla evlendirmek isteyip dolandırdığını söyleyerek, şikayetçi olacağını anlattı.

Damadın ailesiyle Susurluk İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden genç kız, burada ifadesini değiştirerek silah zoruyla alıkonulduğunu ve darbedildiğini söyleyip, eşi ve onun ailesinden şikayetçi oldu.

Suç duyurusu

D.K., emniyetteki ifadesinin ardından ailesiyle Konya'ya döndü. Damat tarafı da başlık parası, düğün masrafları ve takı giderleri nedeniyle 1 milyon lira zarara uğradıklarını belirterek suç duyurusunda bulundu.

Gelin D.K.'nin, ailesinin kendisini düğünde takıları alıp kaçmak üzere zorla evlendirdiğini, daha önce de başkasıyla bu şekilde evlendirdiklerini, ablası İ.D.'nin de 3 defa evlendirilip, düğün sırasında takılarla birlikte kaçırıldığı iddia edildi.

"Bu kız satılık"

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gelin D.K.'nin babası Y.D.'nin, 2019'da henüz 13 yaşında olan kızının fotoğrafını, 'Bu kız satılıktır' mesajıyla sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Y.D., kızının fotoğrafını sosyal medyada şaka amacıyla paylaştığını söylerken, D.K., Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından devlet korumasına alındı.

"250 kayme kızım"

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Y.D.'nin 27 Temmuz 2022'de de sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında, kızı için fiyat verdiği görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, ailesiyle birlikte pikniğe giden şahsın, mangal yapan kızı D.K.'yi göstererek, "Aha benim kızım, 250 kayme kızım. Mangalı iyi yapar, 250 kayme." dediği görüldü.

Mangal başındaki D.K.'nin de babasının sözleri üzerine cep telefonu kamerasına baktığı anlar görüntüye yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)