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- Konya'da bir haftada 475 kişiye 1 milyon 427 bin lira ceza yazıldı
Konya'da bir haftada 475 kişiye 1 milyon 427 bin lira ceza yazıldı
Son bir hafta içerisinde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 475 kişiye, ekipler tarafından 1 milyon 427 bn 850 lira para cezası verildi.
- DHA
- 26.03.2021 - 14:13
- Güncelleme : 26.03.2021 - 14:35
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 'çok yüksek riskli' iller arasındaki Konya'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini artırdı.
Denetimlerde kapalı olmasına rağmen daha önce de açık olduğu için mühürlenen alkollü 7 eğlence merkezi ise yeniden mühürlendi.
İş yeri sahipleri hakkında, ‘Mühür bozma ile bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak’ suçlarından adli işlem başlatıldı.
1 MİLYONDAN FAZLA CEZA YAZILDI
Aralarında bu iş yerlerine eğlenmek için gelenlerin de bulunduğu 475 kişiye, başta sokağa çıkma kısıtlaması olmak üzere sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 1 milyon 427 bin 850 lira para cezası uygulandı.