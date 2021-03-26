Konya'da bir haftada 475 kişiye 1 milyon 427 bin lira ceza yazıldı

Konya'da bir haftada 475 kişiye 1 milyon 427 bin lira ceza yazıldı

Son bir hafta içerisinde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 475 kişiye, ekipler tarafından 1 milyon 427 bn 850 lira para cezası verildi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 'çok yüksek riskli' iller arasındaki Konya'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini artırdı.

Denetimlerde kapalı olmasına rağmen daha önce de açık olduğu için mühürlenen alkollü 7 eğlence merkezi ise yeniden mühürlendi.

İş yeri sahipleri hakkında, ‘Mühür bozma ile bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak’ suçlarından adli işlem başlatıldı.

1 MİLYONDAN FAZLA CEZA YAZILDI

Aralarında bu iş yerlerine eğlenmek için gelenlerin de bulunduğu 475 kişiye, başta sokağa çıkma kısıtlaması olmak üzere sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 1 milyon 427 bin 850 lira para cezası uygulandı.













