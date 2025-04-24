Konya'da bisiklet süren çocuk trafik kazasında öldü

İHA
Konya'da yürek yakan trafik kazası...
Selçuklu ilçesinde bisikletiyle trafiğe çıkan 13 yaşındaki Muhammed Nehri Çelik, Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ne giriş yaptı.
Burada seyreden çocuğa, kendisiyle aynı yönde seyir halinde olan M.F.U. idaresindeki 42 AYB 698 plakalı otomobil çarptı.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerin ilk müdahalesinde bisiklet sürücüsü Muhammet Nehri Çelik’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından çocuğun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü ifadesi almak üzere emniyete götürüldü.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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