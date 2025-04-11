Konya'da boks ringine dönen eczanedeki kavga anı kamerada

İHA

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, sokak üzerinde bulunan nöbetçi eczaneye gelen 1'i kadın 2 kişi reçeteyi vererek sıralarını beklemeye başladı.

Ancak gelen erkek şahıs bir süre sonra eczacı Erhan İlhan'a 'beklemek zorunda mıyız' diye tepki gösterdi.

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞANLA KAVGA ETMEYE BAŞLADI

Sıranın olduğunu belirten İlhan'a tepki gösteren şahsa reçetesi iade edildi.

Daha sonra eczanede bulunan ve ilaç almak için bekleyen başka bir vatandaş tartışmayı yatıştırmak için erkek ve kadını eczaneden uzaklaştırmak istedi.

Bunun üzerine erkek şahıs kendisini yatıştırmaya çalışan kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışma ise kısa sürede kavgaya dönüştü.

SALDIRGAN ECZACIYA YUMRUK ATTI

Kavgada taraflar birbirine tekme tokat saldırırken, eczacı Erhan İlhan şahısların yanına geldi.

Bu sırada herkes eczanenin önüne çıkarken, 'beklemek zorunda mıyız' diye tepki gösteren şahıs, eczacı İlhan'a yumruk attı.

Eczacı İlhan ise arkasında bulunan merdivenlerden düştü.

KAVGA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kavga anı ve eczacı İlhan'ın darbedilmesi ise iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, biri kadın 2 kişinin eczaneye geldiği, reçeteyi verdikten sonra eczacıya tepki göstermesinin ardından içeride bulunan bir kişinin kendilerini sakinleştirmeye çalıştığı anda kavganın çıktığı görülüyor.

"KÜFÜR VE HAKARET ETMEYE BAŞLADILAR"

Olay anını anlatan 52 yaşındaki eczacı Erhan İlhan şöyle konuştu:

Olay günü Konya'da çok sayıda nöbetçi eczane vardı, onlardan birisi de bizdik. Olay akşama doğru saat 5 civarında geçmişti. 3 genç ilaç almak için eczanemize geldi ve reçete verdiler.



Daha sonra iki dakika geçti geçmedi 'beklemek zorunda mıyız' diye bir ifade kullandılar. Ben de bu çıkışlarının ardından reçetelerini iade ettim ve beklemek istemiyorsa diğer nöbetçi arkadaşların yardımcı olabileceğini söyledim. Ardından küfür ve hakaret etmeye başladılar.



Bu sırada bir hasta yakını ile tartışmaya başladılar. Ben de o sırada kalktım tartışmayı ayırmaya çalıştım. Kavga daha büyüyünce arkadaşlardan bir tanesi bana yumruk attı ben merdivenlerden aşağıya düştüm.



Daha sonra hastaneye gidip röntgen falan çektirdim, karakolda ifade verdim. Bir sağlık çalışanı olarak bu olaya çok üzüldüm, psikolojim bozuldu. Diğer hastalarımız mağdur oldular, ilaçlarını alamadılar.

"BU TÜR OLAYLARIN OLMASINI İSTEMİYORUZ"

Nöbetçi eczanelerde güvenlik sisteminin oluşturulması gerektiğine dikkat çeken İlhan konuşmasını şöyle sürdürdü:

Bir sağlık sektörü çalışanı olarak daha güvenlikli bir ortamda çalışmak istiyoruz. Hastaların veya yakınlarının sabırlı olmalarını rica ediyoruz. Gelen arkadaşların çok bir zamanı geçmedi, beklenen sürede bu şekilde 'beklemek zorunda mıyız' ifadesini kullanınca reçetesini geri verdim.



Küfür, hakaret o anlık bir şey olmadı. Daha sonrasında küfür oldu. Anlayışsız olduklarını düşünüyorum. Çünkü bu şekilde davranmaları normal değil, küfür hakaret oldu ardından da arbede oldu.



Ben önce çıkan kavgayı ayırmak istedim fakat merdivenlerden aşağıya düştüm. Bu tür olayların olmasını istemiyoruz.

Öte yandan, tarafların birbirinden şikayetçi olduğu, olayın ardından emniyette ifadeleri alınan şahısların serbest bırakıldığı öğrenildi.