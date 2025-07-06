Konya'da borç kavgasında 2 kardeş bıçaklanarak yaralandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde H.A.A. (19), A.F.O.'yu (20) arayarak kendisine verdiği küçük bir miktardaki borç parayı geri istedi.

Daha sonra H.A.A.'yı telefonla arayan A.F.O., parayı vereceğini söyleyerek Nalçacı Caddesi üzerinde yanbacı uyruklu kardeşler H.A.A. ve ağabeyi G.A.A. (24) ile buluştu.

Buluşma sırasında yaşanan tartışma büyürken A.F.O., yanında taşıdığı bıçakla H.A.A.'yı kalçasından, G.A.A.'yı ise sağ baldırından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olay yerinden yaya olarak kaçan şüpheli A.F.O., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

A.F.O.'nun kaçarken bıçağı yere attığı tespit edilirken yaralı kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.