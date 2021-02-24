Konya'da bulduğu tüfeği göstermek isterken bir kişiyi yaraladı

Apartmanda bulduğu tüfeği birine göstermek isteyen 16 yaşındaki çocuk, bir kişiyi yanlışlıkla vurarak yaraladı. Yaralanan kişi, çocuktan şikayetçi olmadı.

Konya’nın Selçuklu ilçesi Şefikcan Caddesi üzerindeki bir apartmanın kapı girişinde pompalı tüfek bulan A.Ö. (16), binanın altında bulunan çiğ köftecideki A.A.’nın (27) yanına giderek tüfeği göstermek istedi.

A.Ö., elindeki silahı oynarken, tüfek ateş alarak A.A.’yı bacağından yaraladı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

İhbar üzerine yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Necmettin Ersalan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı A.A.’nın, kendisini yaralayan A.Ö.'den şikayetçi olmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.