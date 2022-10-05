Konya'da, çekicilerle gelip 7 hafif ticari aracı çaldılar

Bir şirkete ait 7 hafif ticari araç, çekicilere yüklenip çalındı. Hırsızlık olayı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 1’i kadın 4 şüpheli, görüntülerden tespit edilerek yakalandı.

Konya’da Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 1 Ekim’de, bir şirkete ait 7 hafif ticari araç, iş yeri önünde park halindeyken çekicilere yüklenip çalındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki ve şüphelilerin gidebileceği güzergâhlardaki güvenlik kamera kayıtlarını mercek altına alındı.

4 aracın Yaylapınar Mahallesi'ne, 3 aracın ise Kılıçarslan Mahallesi'ne götürüldüğü saptandı.

Araçlar terk edilmiş halde bulundu

DHA’nın haberine göre; çalınan araçlar, her iki mahallede ağaçlık araziye terk edilmiş halde bulundu. Şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

Birden fazla suç kayıtları çıktı

25 suç kaydı bulunan Abdülkadir Renkliçağlar, 23 kaydı olan Ekrem Özpınar, 3 kaydı bulunan Ömer Faruk A. ve 2 kaydı olan Gizem Ç. yakalandı.

Şüphelilerin yapılan sorgusunda, araçları çekiciye Abdülkadir Renkliçağlar ve Ekrem Özpınar'ın yüklediği, Ömer Faruk A.'nın da çalınan araçların saklanması için yer temin ettiği belirlendi.

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İş yerinden parasını alamayan eski çalışan da hırsızlığa ortak oldu

Şüphelilerden Gizem Ç.'nin araçların çalındığı iş yerinde 2 yıl önce çalıştığı, parasını alamadığı iddiasıyla diğer şüphelilere yardımcı olduğu ortaya çıktı.

Gizem Ç., emniyetteki ifadesinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden Abdülkadir Renkliçağlar ve Ekrem Özpınar tutuklandı, Ömer Faruk A. da adli kontrolle serbest bırakıldı, araçlar ise sahiplerine teslim edildi.