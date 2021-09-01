Konya'da eşini bıçaklayan Afgan: Aldatıldığımı öğrendim

Tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak karnından yaralanan Gülnar Nazari hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise gözaltına alındı.

Konya'nın Meram ilçesine bağlı Hasanköy Mahallesi'nde, Afganistan uyruklu Faiz Mohammed Nazari, kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Gülnar Nazari ile sokak ortasında tartışmaya başladı.

EŞİNİ KARNINDAN BIÇAKLADI

Faiz Mohammed Nazari, tartışmanın alevlenmesiyle eşine bıçakla saldırdı. Karnından yaralanan Gülnar Nazari, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaralı kadının hayati tehlikesi sürerken, saldırgan polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü. Nazari ilk ifadesinde "Eşimin beni aldattığını öğrendim. Tartıştık ve bıçakladım" dedi.

Şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.