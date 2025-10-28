Konya'da galerici cinayetinde zanlının oğlunun bir gün önce şikayetçi olduğu ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Alacak verecek meselesinde kan döküldü...

Konya’nın Karatay ilçesinde Fevzi Çakmak Mahallesi Hoşsohbet Sokak’taki Galericiler Sitesi’nde, geçtiğimiz pazar günü saat 16.45 sıralarında meydana gelen olayda, sitede galericilik yapan Mustafa A. ile oğlu Mehmet Akif A., aralarında alacak verecek meselesinden dolayı husumet bulunan meslektaşları Ahmet Çay’ın iş yerinde tartışmaya başladı.

KAVGADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Mustafa A., Ahmet Çay’ı bacağından bıçaklayarak yaraladı; yanındaki arkadaşı Birol A. ise darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederek Konya Numune Hastanesi’ne kaldırdı.

Ahmet Çay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ZANLI BABA VE OĞLU TUTUKLANDI

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, baba Mustafa A. ve oğlu Mehmet Akif A.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı baba ve oğlu, hastanede sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ZANLININ OĞLUNUN BİR GÜN ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, zanlı Mustafa A.'nın oğlu Mehmet Akif A.’nın olaydan bir gün önce polis merkezine giderek hayatını kaybeden Ahmet Çay ve İ.K., B.A., L.K. ve M.U. hakkında ''kendilerini ölümle tehdit ettikleri ve zorla 3 milyon 250 bin liralık senet imzalattıkları'' gerekçesiyle şikayetçi olduğu öğrenildi.