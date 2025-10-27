Konya'da galericilerin alacak kavgası kanlı bitti: 1 ölü

- Konya'da Ahmet Çay, Mustafa A. ve oğlu Mehmet Akif A. ile alacak meselesi yüzünden tartıştı.
- Tartışma kavgaya dönüştü ve Çay bıçaklanarak hayatını kaybetti.
- Kaçan Mustafa A. ve oğlu kısa sürede yakalandı, olayla ilgili inceleme sürüyor.
Konya'nın Karatay ilçesinde, Ahmet Çay ile meslektaşı Mustafa A. ve oğlu Mehmet Akif A. arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Çay, bacağından bıçakla, kavgayı ayırmak isteyen arkadaşı Birol A., aldığı yumruk darbeleri sonucu yaralandı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI
Tedaviye alınan yaralılardan Çay, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.
Birol Aytaç'ın sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.
SALDIRGAN VE OĞLU YAKALANDI
Kaçan Mustafa A. ve oğlu Mehmet Akif A. da kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.