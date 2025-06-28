Konya'da hatalı dönüş kazası: 3 yaralı

Konya'da meydana gelen trafik kazasında adeta ölümün kıyısından dönüldü...

Selçuklu ilçesinde seyreden otomobil sürücüsü S., Emniyet Kavşağı'nda yasak olmasına rağmen dönüş yaptı.

Ardından S., aynı caddede seyreden N.Y. yönetimindeki 42 AFY 989 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

3 YARALI

Çarpışmanın etkisiyle N.Y., S. isimli sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.