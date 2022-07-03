Konya’da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü 4 yaralı

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü 4 yaralı

Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Konya-Isparta karayolunun 55. kilometresinde, Beyşehir istikametinden Konya’ya giden D.Ç. idaresindeki 35 BDP 313 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen, K.A. idaresindeki 06 BCA 401 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik tedbirleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekipleri de hurdaya dönen araçlarda sıkışan yaralıları kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü 4 yaralı - VİDEO

5 kişi olay yerinde can verdi

İHA'nın haberine göre; ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrollerde, 06 plakalı otomobilde bulunan Muammer Tan, Veli Büyükaydın, Sait Belgemen, Şeval Karabulut ve Nisa Nur Karabulut’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

4 kişi yaralandı

Kazada aynı araçta bulunan D.Ç. ve A.B. ile 35 plakalı araçta bulunan K.A. ve E.C.A. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Konya Şehir ve Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Cenazeler ise otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.