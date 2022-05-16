İneklerini aramak için giden Ahmet Ateş, uzun süre geri dönmeyince yakınları aramaya çıktı. Boş arazide yaralı bulunan Ateş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Konya’nın Kulu ilçesinde 27 kilometre uzaklıktaki Burunağıl Mahallesi’nde, dün saat 16.00 sıralarında, araziden gelmeyen ineklerini aramaya giden Ahmet Ateş’ten (54) acı haber geldi.

Ateş’in dönmemesi üzerine cep telefonundan arayan yakınları, herhangi bir cevap alamayınca aramaya çıktı.

Boş arazide kanlar içinde bulundu

DHA’nın haberine göre; Ateş, boş arazide kanlar içinde bulundu. Ateş’in yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Ateş, yakınları tarafından yolda karşılaşılan ambulansa teslim edildi.

Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ateş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Boğa saldırısı ihtimali üzerinde duruldu

Boğa saldırısına uğradığı ihtimali üzerinde durulurken, Ateş’in hareketsiz yattığı arazide etrafında bulunan boğadan savcının talimatıyla örnekler alındı.

Ön otopsisi Kulu Devlet Hastanesi’nde yapılan Ahmet Ateş’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Anakara Adli Tıp Merkezi'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Konya’da, ineklerini aramaya gittiği arazide ölü bulundu VİDEO

