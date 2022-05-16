Petrol
110.78
-0.69%
Euro
16.30
1.16%
Dolar
15.62
0.91%
Altın
918.95
-0.30%
Borsa
2418
-0.03%
Bitcoin
475.404
-0.13%
BTXN Coin
13.01
-1.51%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Konya’da, ineklerini aramaya gittiği arazide ölü bulundu

    İneklerini aramak için giden Ahmet Ateş, uzun süre geri dönmeyince yakınları aramaya çıktı. Boş arazide yaralı bulunan Ateş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
    • 16.05.2022 - 12:07
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 12:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konya’da, ineklerini aramaya gittiği arazide ölü bulundu

    Konya’nın Kulu ilçesinde 27 kilometre uzaklıktaki Burunağıl Mahallesi’nde, dün saat 16.00 sıralarında, araziden gelmeyen ineklerini aramaya giden Ahmet Ateş’ten (54) acı haber geldi.

    Ateş’in dönmemesi üzerine cep telefonundan arayan yakınları, herhangi bir cevap alamayınca aramaya çıktı.

    Boş arazide kanlar içinde bulundu

    DHA’nın haberine göre; Ateş, boş arazide kanlar içinde bulundu. Ateş’in yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Ateş, yakınları tarafından yolda karşılaşılan ambulansa teslim edildi.

    Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ateş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Konya’da, ineklerini aramaya gittiği arazide ölü bulundu #1

    Boğa saldırısı ihtimali üzerinde duruldu

    Boğa saldırısına uğradığı ihtimali üzerinde durulurken, Ateş’in hareketsiz yattığı arazide etrafında bulunan boğadan savcının talimatıyla örnekler alındı.

    Ön otopsisi Kulu Devlet Hastanesi’nde yapılan Ahmet Ateş’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Anakara Adli Tıp Merkezi'ne gönderildi.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Konya’da, ineklerini aramaya gittiği arazide ölü bulundu VİDEO

    Konya’da, ineklerini aramaya gittiği arazide ölü bulundu #2


    İlginizi Çekebilir

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!
    Bitbot

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!

    Damla Sönmez tatilde
    Magazin

    Damla Sönmez tatilde

    Merkür Retrosu ne zaman bitecek 2022?
    Yaşam

    Merkür Retrosu ne zaman bitecek 2022?

    Görüş Bildir