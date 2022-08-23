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    Konya'da kasığından vurulan kadını hastaneye bırakan eski eşi kaçtı

    Eski eşi tarafından kasığından vurulmuş şekilde hastaneye bırakılan Seda Yurtseven'in hayati tehlikesi devam ederken polis çalışma başlattı.
    • 23.08.2022 - 21:35
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 21:51
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    Konya'da kasığından vurulan kadını hastaneye bırakan eski eşi kaçtı

    Konya Meram Devlet Hastanesi Acil Servisi önüne gelen minibüsten inen 2 kişi, kasığından tabanca ile vurulduğu belirtilen 35 yaşındaki Seda Yurtseven'i sağlık görevlilerine teslim etti.

    Kadını bırakıp kaçtılar

    Hastane personeli yaralı ile ilgilenirken, kadını getiren 2 kişi ise hastaneden gitti.

    Tedavi altına alınan Yurtseven'in iddiaya göre ilk ifadesinde kendisini vurduğunu söylediği öne sürüldü.

    Hayati tehmikesi bulunan ve bilincinin kapandığı öğrenilen Yurtseven daha sonra Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

    Eski eşi çıktı

    DHA'nın haberine göre olayla ilgili inceleme başlatan polis, kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

    Yapılan araştırmada Yurtseven'i hastaneye getiren şüphelilerden birinin eski eşi Mücahit D. ile minibüsü kullanan kişinin ise Sefa O. olduğu belirlendi.

    Polis ekipleri 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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