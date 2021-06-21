Konya'da kaybolan çocuk, ailesinin yanına döndü

Dağlık alanda dolaşmaya çıktığı sırada kaybolan 11 yaşındaki Kıymet, gece saatlerinde ailesinin bulunduğu yaylaya geri geldi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yaylacılık yapan Camız Ailesi'nin çocuğu Kıymet, dün dedesi Halil Camız ile kaldığı çadırdan ayrıldı.

Çadırdan ayrıldıktan sonra Kıymet'e bir daha ulaşamayan aile, jandarma ekiplerine haber verdi.

AFAD, JANDARMA VE MAHALLELİ ARAMAYA KATILDI

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ile AFAD ekipleri ve mahalleli, Kıymet'i aramaya başladı. Kıymet'in dere kenarında görüldüğü ihbarını alan ekipler, o bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Hava kararıncaya kadar süren arama çalışmalarında gece görüş ve termal kamera özelliği bulunan drone kullanıldı.

Geç saatlere kadar yapılan aramalarda sonuç alamayan ekipler, çalışmaları, saat 06.00'da başlamak üzere sonlandırdı.



EKİPLERİ GÖRÜNCE KORKTUĞU BELİRLENDİ

Kıymet, saat 04.00 sıralarında, ailesinin bulunduğu yaylaya kendisi döndü.

Küçük kızın bölgede dolaştığı, kendisini aramak için bölgeye gelen komandolar ve AFAD ekiplerini görünce korkup, ağaç kovuğuna saklandığı öğrenildi.

Jandarma, Kıymet’i Beyşehir Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirdikten sonra ailesine teslim etti.





"BENİ ARAYANLARA TEŞEKKÜR EDERİM"

Kızına kavuşan baba Mehmet Camız, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Kızım kaybolduğunda herkes seferber oldu.

Kızım bulunmasına çok mutluyum. Mutluluğumu da herkesle paylaşmak istiyorum. 'Korktum' diyor, yapacak bir şey yok. Annesinin yanına götüreceğim.” diye konuştu.

Kıymet Camız ise "Beni arayanlara teşekkür ederim." dedi.