Konya'da köpeğe eziyet eden cani, polis ekiplerince yakalandı Sosyal medyada Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde gerçekleştiği öne sürülen bir görüntü paylaşıldı. Görüntülerde bir şahıs kemerini çıkararak sokak köpeğine eziyet etmeye başladı. Cihanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler olay üzerine harekete geçti.

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Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde, kapalı pazar alanı olduğu belirtilen yerde bir şahsın sokak köpeklerine eziyet ettiği ihbarları üzerine İlçe Emniyeti’ne bağlı polis ekipleri harekete geçti.

Ekipler caniyi yakalamak için harekete geçti

Sosyal medya platformlarında da yayınlanan görüntülerdeki şahıs, olay yerine intikal eden ekiplerce kısa sürede yakalandı.

Ahmet Koru isimli şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Çok sayıda suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı

Şahıs hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli işlem başlatılırken şahsın, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ve uyuşturucu madde kullanmak, kasten yaralama hırsızlık gibi bir çok suçtan kaydı olduğu öğrenildi.