Konya'da köpeğe eziyet eden cani, polis ekiplerince yakalandı

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Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde, kapalı pazar alanı olduğu belirtilen yerde bir şahsın sokak köpeklerine eziyet ettiği ihbarları üzerine İlçe Emniyeti’ne bağlı polis ekipleri harekete geçti.
Ekipler caniyi yakalamak için harekete geçti
Sosyal medya platformlarında da yayınlanan görüntülerdeki şahıs, olay yerine intikal eden ekiplerce kısa sürede yakalandı.
Ahmet Koru isimli şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.
Çok sayıda suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı
Şahıs hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli işlem başlatılırken şahsın, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ve uyuşturucu madde kullanmak, kasten yaralama hırsızlık gibi bir çok suçtan kaydı olduğu öğrenildi.