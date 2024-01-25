Konya'da korkunç olay: Parmaklarını odun kesme makinasına kaptırdı

İHA
Konya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Kulu ilçesinde 16.00 sularında meydana gelen olayda ikinci el inşaat malzemeleri satan iş yerinde çalışan 28 yaşındaki Rüştü K. isimli vatandaş odun kesme makinasında çalıştığı sırada korkunç bir şey yaşandı.
Parmaklarını kaybetti
Rüştü K., bir anlık dalgınlıkla makinaya elini kaptırdı.
Makinada 3 parmağını kesen şahıs çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile civardaki hastaneye kaldırıldı.
Tedavisi için başka bir hastaneye kaldırıldı
Kaldırıldığı hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs tedavisinin devamı için başka bir hastaneye sevk edildi.
Polis ekipleri yaşanan olaya ilişkin inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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