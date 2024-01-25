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Konya'da korkunç olay: Parmaklarını odun kesme makinasına kaptırdı

Konya'da korkunç olay: Parmaklarını odun kesme makinasına kaptırdı İkinci el inşaat malzemesi satan bir işletmede çalışan Rüştü K., bir anlık dalgınlıkla elini odun kesme makinasına kaptırdı. Parmaklarını kaybeden genç adam olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.