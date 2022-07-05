Konya'da kuyumcuyu öldüren üniversite öğrencisi: Canı benim için kıymetsiz

Kuyumculuk yapan komşuları Yusuf Şahin'i vuran üniversite öğrencisi Osman Yavuz “Nefret ve düşmanlık duygusu uyandıracak tavırları vardı. Böyle bir insanın canı benim için kıymetsizdir" dedi.

Konya Seydişehir ilçesine bağlı Hacı Seyit Ali Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde dün saat 12.40 sıralarında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Osman Yavuz (27), kuyumcu babası Halit Yavuz'un yan komşusu kuyumcu Yusuf Şahin'i (60) iş vurarak ölümüne neden oldu.

Yavuz'un kuyumcu dükkanına girdiği ve kaçtığı anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yavuz, evinde saklanırken yakalanırken gözaltına alındı. Öldürülen Yusuf Şahin'in cenazesi ise ikindi namazı sonrası defnedilecek.

LYS birincisi olduğu ortaya çıktı

DHA’nın haberine göre; saldırıyı gerçekleştiren Osman Yavuz'un 2014 yılında yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS) bütün puan türlerinden Seydişehir 1'incisi olduğu ortaya çıktı.

O dönem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Yavuz'un 3'üncü sınıfta okulu bıraktığı belirlendi.

“Nefret ve düşmanlık duygusu uyandıracak tavırları vardı”

Osman Yavuz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Yavuz ifadesinde Yusuf Şahin ile herhangi bir husumetinin bulunmadığı, 5 yıldır Şahin'e nefret duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Aramızda husumet yoktu. Bende takıntı oluşturan hareketleri vardı. Nefret ve düşmanlık duygusu uyandıracak tavırları vardı. Bu hareketleri korkuya sebep oluyordu. Bu tavırların ne olduğunu tam olarak açıklayamıyorum. Fakat ben de bu duyguyu oluşturdu. Yusuf'a olan nefret duygum, yaklaşık 5 yıldır devam ediyordu. Ben bu duyguyu bastırıyordum.”





“Böyle bir insanın canı benim için kıymetsizdir”

Olaydan 1 gün önce kolunda bir titreme ve huzursuzluk hissi başladığını belirten Yavuz, bunun sebebi olarak Yusuf Şahin'i gördüğü, olay günü babasının iş yerine gidip çekmecedeki babasına ait tabancayı alıp Şahin'i öldürdüğünü söyledi.

Yavuz, “Silahı elime aldım. 2 tane şarjör vardı ve yanıma aldım. Yusuf'un dükkanına gittim. Dükkan kalabalıktı. Müşteriler çıktı. Ancak yanında çalışan çocuk kaldı. Onun çıkmasını bekledim. Çıkmadı. O çıkmayınca dükkana girdim. Olayın bir gün öncesinde ben kendisini gördüğümde üst tarafında göğüs kısmında bir şişkinlik vardı ve bana gösteriyordu. Ben de oranın çelik yelek giydiğini düşündüm. Olay anında da çelik yelek olduğunu düşündüğüm kısma doğru ateş etmeye başladım. Yaptığım atışın hepsi kendisine denk gelmedi. Bir tanesi karın kısmına doğru geldi ve oradan kan çıktığını gördüm. Sonrasında olay yerinden uzaklaştım. Böyle bir insanın canı benim için kıymetsizdir. Benim dışında herhangi başka bir kişi de bu eylemi yapabilirdi. Olaydan sonra eve gittim. Olay nedeniyle pişman değilim.” diye konuştu.

Kuyumcuyu öldüren üniversite öğrencisi: Canı benim için kıymetsiz VİDEO